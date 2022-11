Adrien Rabiot est appelé à jouer titulaire en équipe de France à l’occasion du Mondial 2022, suite aux forfaits conjugués de N’Golo Kanté et de Paul Pogba. Le milieu de terrain de la Juventus est prêt à suppléer les absents. En revanche, ne lui demandez pas de devenir le nouveau leader de cette sélection tricolore.



« Il y en a déjà des leaders, a-t-il confié à Canal+. Bien sûr, mais un leader ça veut dire quoi ? Ce n’est pas forcément quelqu’un qui fait de grands discours, mais plutôt qui va montrer par son envie et sa détermination. Celui qui va emmener les autres juste par le fait de faire. »

Rabiot : « Pas là pour sortir des blagues »

L’ancien Parisien a enchéri en déclarant qu’il est plus quelqu’un de taiseux et qu’il fuit au maximum la lumière : « Moi je préfère qu’on se dise qu’il se donne à fond sur le terrain et qu’il mouille le maillot. C’est le principal. Mais ce n’est pas moi qui va sortir les blagues. A ce niveau-là, je suis plus comme N’Golo (Kanté) que comme Paul (Pogba). Sur le terrain, je suis bien, je me sens mieux. Mon kiff, c’est de pouvoir juste faire mon travail sur le terrain. Et en sortant du stade rester anonyme. »



Enfin, l’ancien du PSG s’est aussi exprimé à propos de celui qui devrait l’accompagner dans l’entrejeu des Bleus, en l’occurrence Aurélien Tchouaméni. « Tchouaméni, c’est un très bon joueur. On peut être complémentaires. C’est un compétiteur et il s’est fixé des objectifs. Ça peut être une bonne association. »