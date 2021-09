Bleus : Quels changements possibles dans la liste de Deschamps ?

Après un bel enchaînement en septembre, l'équipe de France aura le droit à un sacré programme début octobre. En effet, en Italie, les Bleus sont attendus pour disputer le Final 4 de la Ligue des Nations, avec une demi-finale le 7 octobre à Turin contre la Belgique, puis une finale ou un match pour la troisième place le 10 octobre contre l'Italie ou l'Espagne. Au siège de la FFF, Didier Deschamps annoncera ce jeudi sa liste des 23 joueurs retenus. Au poste de gardien, on devrait logiquement retrouver Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda. Si ce dernier ne joue plus avec l'OM depuis la dernière trêve internationale, son statut de numéro 3 et son expérience vont compter dans la balance.



Après les Revelli, les Hernandez ?



En défense, les retours de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont attendus. En plus des deux Munichois, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Digne seront normalement appelés. L'incertitude concerne donc Léo Dubois, Jules Koundé, Kurt Zouma, Clément Lenglet et Theo Hernandez, d'autant plus que Dayot Upamecano pourrait également être relancé après son bon début de saison en Bavière. Pour l'heure, le Barcelonais semble le plus menacé, alors qu'un duel entre le Lyonnais et le Sévillan devrait également avoir lieu pour la dernière place. Probable, la sélection des frères Hernandez serait une première dans l'histoire des Bleus depuis celle de Patrick et Hervé Revelli en 1973.



Giroud toujours absent ?



Au milieu, entre la très probable absence de N'Golo Kanté (positif au Covid-19) et celle de Corentin Tolisso (toujours blessé), Deschamps va sans doute faire à nouveau confiance à Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout. Du coup, la dernière place pourrait se jouer entre Mattéo Guendouzi, appelé en renfort en septembre, et Eduardo Camavinga, qui s'illustre à nouveau depuis son arrivée au Real Madrid. Enfin, devant, Olivier Giroud devrait encore une fois être absent. Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Thomas Lemar et Moussa Diaby seront normalement du voyage. La possibilité d'un groupe à 24 avec Kanté n'est par ailleurs pas exclue.



