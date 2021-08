Bleus : Quel rôle pour les nouveaux sélectionnés ?

Tchouaméni - Veretout, une place pour deux ?

1er soir du rassemblement = "bizutage" musical pour les 4 nouveaux du groupe ! 🎤 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/An8ksTiCTL

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 30, 2021

Des miettes pour Diaby ?

Didier Deschamps a dû faire appel à du sang neuf. En effet, pour ce rassemblement de septembre, le sélectionneur français a convoqué quatre nouveaux chez les Bleus, à savoir Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby, pour pallier à certaines absences. Auteur de belles saisons à l'AC Milan et réclamé par certains, le frère cadet de Lucas Hernandez profite notamment de l'absence du Bavarois pour enfin être appelé avec les champions du monde en titre.Hernandez tentera alors de montrer qu'il peut aussi bien briller offensivement que défensivement.Suite aux absences notamment d'Adrien Rabiot et de Moussa Sissoko, Deschamps a choisi de prendre deux milieux aux profils bien différents.A 21, il représente cependant plus une solution pour l'avenir. De son côté, Veretout (28 ans) tentera lui de ne pas perdre de temps. En grande forme avec l'AS Rome, l'ancien de Nantes n'a jamais perdu espoir d'être convoqué avec les Bleus et est enfin récompensé. Derrière Paul Pogba, N'Golo Kanté et Corentin Tolisso, les deux joueurs devraient donc se disputer les minutes restantes.Enfin, Diaby profite lui de la blessure de Marcus Thuram pour faire son apparition dans le groupe France. En revanche, devant, la concurrence fait rage avec notamment de sérieux rivaux sur les ailes, comme Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Anthony Martial ou encore Thomas Lemar.Cependant, avec un programme chargé, à savoir la Bosnie-Herzégovine le 1er septembre, l'Ukraine le 4 et la Finlande le 7, Deschamps pourrait être tenté de faire tourner par moments. A Diaby de saisir sa chance à ce moment-là.