Bleus : Pour Lloris, Giroud "mérite son retour" en équipe de France

À 8 mois de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France va disputer deux matchs amicaux, face à la Côte d'Ivoire, vendredi l'Orange Vélodrome de Marseille (21h15), puis contre l'Afrique du Sud, mardi à Lille. La première rencontre, notamment, ne devra pas être galvaudée, d'après Hugo Lloris (conférence de presse). Le capitaine de la sélection championne du monde en titre a valorisé son futur opposant qui, même si il ne participera pas à la Coupe du monde, demeure de qualité. "On a beaucoup d’estime et de respect pour cet adversaire qui a réalisé une belle CAN malgré son élimination face à l’Égypte. A nous de faire le match qu’il faut devant nos supporters en leur donnant le maximum de plaisir. Mais je m’attends à un match difficile", a-t-il indiqué dans des propos retranscrits par Le Parisien.

Giroud est "prêt à tout pour faire partie de cette aventure" selon Lloris



Voulant voir ses coéquipiers évoluer à un "très bon niveau pour répondre aux attentes", le gardien aux 136 sélections a évalué le retour d'Olivier Giroud en équipe nationale. Un retour qui, pour rappel, est dû au forfait de Karim Benzema pour les deux amicaux. "Il mérite son retour. Il réalise de très belles choses avec l’AC Milan qui s’approche du titre en Italie. Il a marqué des buts importants", a analysé Lloris, décrivant le natif de Chambéry comme un "garçon intelligent" qui est "prêt à tout pour faire partie de cette aventure".

Destination Marseille pour les Bleus !#FiersdetreBleus

🇫🇷🇨🇮 demain à 21h15 sur M6 pic.twitter.com/YGxgu2JUwF



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2022





Comme son sélectionneur, Didier Deschamps, Hugo Lloris a estimé que l'affaire autour de Kylian Mbappé, et son refus de participer aux opérations commerciales, n'avait pas impacté l'"l’équilibre de l’équipe". Un Mbappé qui demeure incertain pour le match face à la Côte d'Ivoire en raison d'une infection ORL. Concernant l'objectif des Bleus, le capitaine de la sélection a mis en avant la nécessité de "garder une dynamique de résultats positifs".