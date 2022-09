"On garde la tête haute, on n'est jamais tout seul"



Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C

— Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022

. Pour la première fois depuis le début de l'affaire déchirant les frères Pogba pour laquelle une information judiciaire a été ouverte vendredi dernier, Paul Pogba s'est exprimé. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain de la Juventus Turin et des Bleus a donné des nouvelles rassurantes alors qu'il a été opéré avec succès d''une "méniscectomie externe sélective sous arthroscopie" ce lundi et est engagé dans une course contre la montre avant la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar (20 novembre-18 décembre)."Salut à tous, c’est la Pioche. J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très très vite", a-t-il affirmé. Aussi, il a abordé, pour la première fois donc, les contours de l'affaire judiciaire dans laquelle il est un élément central. "Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support.. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messagers et votre soutien. On sourit toujours", a affirmé le natif de Lagny-sur-Marne.En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravée" contre X. Selon une information de France Info, Pogba a également déclaré que sa mère, Yeo Moriba, a subi des pressions de la part des individus qui lui réclament 13 millions d'euros pour avoir assuré sa protection.