Paul Pogba a été contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France suite à une blessure à la cuisse droite, ce lundi, durant un entraînement des Bleus. Le champion du monde 2018 souffre d'une lésion du quadriceps. Sa durée d'indisponibilité n'a pas encore été officiellement dévoilée, mais une absence de huit à dix semaines a été évoquée.

Pogba s'adresse à ses fans sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Paul Pogba a tenu à rester positif. « Nous ne perdons pas la foi, nous ne perdons pas les ondes positives. On garde le sourire, tout arrive pour une raison, on est encore béni et on va revenir, et on continue. C'est comme ça. Merci encore pour le soutien, tout l'amour, Dieu vous bénisse tous et nous serons bientôt de retour. »