Noël Le Graët, le président de la Fédération, vient de s’exprimer dans les médias pour évoquer les cas de Karim Benzema et aussi celui de Didier Deschamps, dont le futur commence à faire objet d’interrogations. Sauf qu’il ne s’est pas montré très explicite et les fans tricolores ne sont pas plus avancés sur ces dossiers. Et pour l’ancien Bleu Emmanuel Petit, c’est tout sauf une surprise.

« Le Graët, il ne fait que de la politique »

Amené à réagir sur les propos du Breton, le champion du monde a déclaré : « Déjà, on ne peut pas mettre "clarté" dans la même phrase que "Noël Le Graët." Ce n’est pas possible. Ça ne va pas ensemble, a-t-il confié sur RMC Sport. Il n'est jamais clair dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses prises de positions. En fait, c'est un politique. »



L’ancien joueur d’Arsenal a ensuite pointé du doigt toute la fédération en énumérant les innombrables casseroles qu'elle traine : « A la FFF, la devise quand il y a un problème c’est « circulez, il n’y a rien à voir. » C’est un Etat dans l’Etat. Et je ne parle même pas des élections qui ne sont pas diplomatiques. En remontant jusqu’à 2018 seulement, on trouvera des procédures judiciaires, harcèlements sexuels et moraux, grosse tension avec les féminines et Corinne Diacre, le fiasco à l’Euro sur le terrain et dans les tribunes et le cas Benzema, où Le Graët s’est déjugé. Ce que je demande à celui qui représente l’ensemble des footballeurs français c’est de prendre des décisions, s’y tenir et être clair. »