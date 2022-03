Bleus : Pavard positif au Covid-19

Une possible chance pour Clauss ?



ℹ️ Benjamin Pavard has tested positive for coronavirus. The FC Bayern defender is doing fine and has entered self-isolation. pic.twitter.com/CIWSL0YVne

— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 17, 2022

Voilà déjà une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. Quelques heures après avoir dévoilé la liste des 23 Bleus convoqués pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (25 mars, 21h15) et l’Afrique du Sud (29 mars, 21h15), le sélectionneur national a appris que Benjamin Pavard a été testé positif au Covid-19. C'est le Bayern Munich qui a officialisé la nouvelle, ce jeudi via un communiqué officiel., peut-on lire sur le communiqué. En conséquence, Pavard devrait rater la réception de l'Union Berlin à l'Allianz Arena ce samedi en Bundesliga (18 h30).Concernant les deux matchs de l'équipe de France, le joueur demeure incertain alors que le rassemblement débutera ce lundi. Le natif de Maubeuge a participé à l'entraînement avec le groupe du Bayern Munich ce jeudi matin, d'après des images Bild. Dans le même communiqué, le club a indiqué que Niklas Süle, blessé, souffrait d’une déchirure musculaire, sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée. Pour l'heure, la FFF n'a pas encore communiqué concernant le cas de Pavard, qui pourrait possiblement être remplacé pour le rassemblement.Le défenseur du RC Lens a été convoqué ce jeudi pour la première fois avec la sélection tricolore, à la plus grande joie de ses coéquipiers et de son entraîneur, Franck Haise. "C'est quelque chose de magnifique. également pour le club car ça remonte à quelques années la dernière fois où on a eu un Lensois en équipe de France (Alou Diarra en 2006, ndlr)", a notamment valorisé le coach des Sang et Or.