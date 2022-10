Bleus, objectif Coupe du Monde : Griezmann décisif, Hernandez combatif

Antoine Griezmann décisif

L'attaquant français, cantonné à des fins de matches depuis le début de la saison pour des raisons liées à son contrat, a été titularisé pour le deuxième match consécutif dimanche lors de la victoire poussive de l'Atlético Madrid contre Gérone (2-1) en Liga. Auteur d'une passe décisive millimétrée pour Angel Correa dès la 5e minute du match, le champion du monde 2018 n'avait plus été impliqué dans un but en club depuis un mois (un but le 7 septembre lors de la victoire 2-1 contre Porto en C1).

Aussi précieux en défense que dans la construction pour rassurer un Atlético fébrile, Griezmann a été chaudement applaudi par le public du stade Metropolitano à sa sortie à la 65e, remplacé par son compatriote Thomas Lemar. Et selon les informations du week-end, son temps de jeu pourrait augmenter: Xavi et la direction du club blaugrana ont confirmé que le FC Barcelone était parvenu à un accord pour le transfert définitif de "Grizou" à l'Atlético.

Théo Hernandez affamé

Forfait pour les matches des Bleus en septembre en raison d'une blessure à l'adducteur droit, Théo Hernandez a fait son retour sur le terrain samedi avec l'AC Milan contre la Juventus (2-0). Avec le brassard de capitaine au bras, en l'absence de Davide Calabria, il n'a pas tardé à reprendre en main ce Milan à qui il avait beaucoup manqué à Chelsea (3-0) la semaine dernière en Ligue des champions. En phase offensive, Hernandez a joué très haut, véritable milieu offensif supplémentaire, davantage dans l'axe qu'à son habitude, pour laisser le couloir gauche à l'homme en forme du moment à Milan, Rafael Leao.

Défensivement, il a été pugnace face à des attaquants turinois vite résignés. Didier Deschamps a dû apprécier, autant que l'entraîneur milanais Stefano Pioli: même si ce dernier a assuré que le Français n'était "pas encore à 100%", il va avoir grandement besoin d'un Théo à ce niveau mardi pour le match retour face aux "Blues".

Martial, l'offrande et la tuile

Une action décisive (but ou passe décisive) toutes les 26 minutes de jeu. Ce ne sont pas les statistiques affolantes d'Erling Haaland - qui n'en est "qu'"à" une toute les 45 minutes - mais celles d'Anthony Martial avec Manchester United cette saison. Malheureusement pour lui, le Français n'a que 133 minutes au compteur et est sorti après une demi-heure de jeu contre Everton dimanche, à nouveau blessé, après avoir donné le ballon de l'égalisation au quart d'heure de jeu à Antony.

Martial avait déjà semblé se plaindre d'une hanche à la fin de son échauffement, mais il n'était pas question pour lui de renoncer à sa première titularisation depuis début avril, alors qu'il était en prêt à Séville. La douleur a fini par être trop forte et il a cédé sa place à Cristiano Ronaldo, auteur du but de la victoire (2-1). "Il faut voir. Je ne peux pas vous dire ce que c'est ou à quel point c'est grave. Je dois attendre 24 heures", a déclaré son entraîneur Erik Ten Hag après le match.

Mandanda/Lafont, avantage à l'expérience

Le derby Rennes-Nantes, remporté haut la main par les Rouge et Noir, a aussi été l'occasion dimanche d'un duel à distance entre Steve Mandanda et Alban Lafont, les deux prétendants à une place de joker en cas d'indisponibilité de l'un des trois gardiens pressentis pour aller au Qatar. Une soirée difficile pour Lafont qui a encaissé trois buts. Peu aidé par une défense défaillante, il n'a pourtant rien à se reprocher sur ces actions et a peut-être évité le pire avec plusieurs interventions pleines d'autorité.

En face, Mandanda a affiché bien plus de sérénité, même s'il a été beaucoup moins sollicité. Il a su réagir sur deux frappes de Ludovic Blas et a dégagé une assurance qui manquait ces dernières années à Rennes. "Il est là où il faut quand il faut, il fait l'arrêt qu'il doit faire, il va chercher les ballons dans les airs pour soulager la défense", a salué son entraîneur Bruno Genesio.