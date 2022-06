Si l'état physique de Kylian Mbappé n'est pas préoccupant, l'attaquant star du Paris Saint-Germain voit ce dernier rassemblement international de la saison tronqué par une contusion au genou. Sorti à la mi-temps du match contre le Danemark (défaite 1-2), le quadruple meilleur buteur de Ligue 1 (28 buts cette saison) a dû déclarer forfait pour la deuxième rencontre des Bleus en Croatie (match nul 1-1). Et à en croire les dernières indiscrétions de L’Équipe et Le Parisien, il pourrait aussi manquer le match face à l'Autriche, programmé vendredi (20h45).



Kylian Mbappé aurait en effet suivi la séance d'entraînement programmée ce mardi depuis le bord du terrain, en baskets. Le Parisien précise que l'attaquant "est resté en salle, dans le centre d’entraînement de l’Hajduk (Split), avant d’apparaître en fin de séance en short et baskets". Les prochains jours en diront davantage sur sa faculté à pouvoir figurer sur la feuille de match contre l'Autriche. Pour le moment, la tendance serait à un forfait.



Par ailleurs, outre Kylian Mbappé, N'Golo Kanté aurait "couru seul avec un préparateur physique du staff", tandis que Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Moussa Diaby et Christopher Nkunku sont restés en soins.