Bleus : Matuidi « reste à disposition »

Interviewé dimanche par L’Equipe, Blaise Matuidi a évoqué son ancien club, le Paris-SG et son parcours en Ligue des Champions. Le milieu de terrain a également parlé de son départ de la Juventus Turin, de son transfert en MLS à l’Inter Miami, et de l’équipe de France. A 33 ans, il va donc quitter l’Europe pour les Etats-Unis où il jouera pour le club de David Beckham, son ancien coéquipier au PSG.

Beckham « très heureux » de l’arrivée de Matuidi à l’Inter Miami

« Il m'a dit être très heureux de ma venue, qu'il serait là pour m'aider, explique Matuidi dimanche dans le quotidien sportif au sujet de l’Anglais. Pour moi, c'est un honneur de jouer dans son club. David est un modèle de légende du football exemplaire sur et en dehors du terrain. C'est le genre de chemin que j'ai envie de suivre. Aujourd'hui, je vois ma fin de carrière, mais je vois au-delà. À 33 ans, je me dois de penser à l'après. »

Matuidi : « En partant, je ne me ferme pas la porte »

Un départ aux Etats-Unis va forcément poser question à un an de l’Euro pour le milieu de terrain international aux 84 sélections. Avant son choix, il en a parlé avec le sélectionneur Didier Deschamps dont il est un cadre depuis plusieurs années. « Oui, oui, j'ai eu le coach. Je ne vais pas entrer dans les détails de notre discussion mais je suis conscient qu'en faisant ce choix de la MLS, cela me complique l'accès à l'équipe de France. C'est un élément qui m'a fait réfléchir parce que j'aime la sélection. J'y ai passé dix ans, je compte 84 sélections. Ce n'est pas rien. En partant, je ne me ferme pas la porte », souligne Matuidi qui poursuit en expliquant « rester à la disposition » des Bleus.

Matuidi : « Si le coach doit faire appel à moi, pour une, deux, trois ou plusieurs sélections, je répondrai présent »

« Quand je dis que je ne me ferme pas la porte, je suis réaliste aussi, dit-il. Je sais que de jeunes joueurs montent et démontrent avoir les qualités pour devenir importants. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot non plus. Je reste à disposition. J'aurais pu déclarer que je mettais un terme à ma carrière internationale mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire parce que tout est possible dans la vie. Mais en étant réaliste. » « On verra comment les choses se dérouleront mais si le coach doit faire appel à moi, pour une, deux, trois ou plusieurs sélections, je répondrai présent », a conclu Matuidi sur le sujet de l’équipe de France.