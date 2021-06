la France entière est sous le charme de N'Golo Kanté et Hugo Lloris ne fait pas exception. Alors qu'il a dépassé Kylian Mbappé en devenant le joueur préféré chez les français amateurs de football, le joueur des Blues a reçu des louanges de la part du gardien des Bleus. Hugo Lloris a ainsi expliqué en conférence de presse que la "Kanté-mania" ne fait que commencer.

"Apprécié par tout le monde"

«Dans la vie de groupe, il est fidèle à lui-même, il a sa personnalité, il est vraiment apprécié par tout le monde. En tant que joueur, son professionnalisme, ses qualités, son talent de récupérateur... il est capable de tout faire, de s'adapter aux consignes du sélectionneur par rapport aux besoins de l'équipe. Il peut évoluer dans différentes fonctions au milieu de terrain. C'est un élément moteur au sein de l'équipe. Médiatiquement, on est plus focalisés sur d'autres joueurs. Dans le football moderne, on met souvent en avant les joueurs offensifs, mais un joueur comme NG a une place très importante au sein de l'équipe de France,» a indiqué le capitaine des Bleus.