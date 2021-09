L’équipe de France ne traverse pas une période faste en ce moment. Et s’il y a un élément qui symbolise cette baisse de régime des Tricolores c’est Antoine Griezmann. Le Mâconnais enchaine les performances erratiques, perdant également toute l’influence qu’il avait sur cette équipe. Il semble être dans une mauvaise passe, et la source de ce mal est méconnue



Griezmann ne voit pas le bout du tunnel

Bixente Lizarazu, ex-international français, pense savoir ce qui cloche actuellement chez le champion du monde. Et il a livré son analyse dans sa chronique pour l’Equipe. « Ce qu’il a vécu avec le Barça est forcément pesant, a-t-il déclaré en faisant référence aux deux années compliquées traversées par le Français du côté du Camp Nou. Cela a un impact négatif sur lui. J’espère que son retour à l’Atlético Madrid va lui faire du bien ».



Le champion du monde 98 décèle un problème mental, mais il estime aussi que les changements tactiques ont aussi pu perturber "Grizou". « Des choses ont bougé dans le leadership des Bleus, avec Kylian Mbappé et le retour de Benzema. Il faut qu’il retrouve un espace et ce n’est pas simple. Tout le problème est de savoir comment ils vont trouver des solutions pour être meilleurs ensemble ». Deschamps a bien essayé de résoudre cette inconnue, mais il n’y est pas parvenu.