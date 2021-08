Un mois après l'épisode douloureux d'une humiliante élimination en huitièmes de finale contre la Suisse lors du dernier Championnat d'Europe, les Bleus n'auraient sûrement pas imaginé se retrouver avec ce lourd récent passé. L'ambiance aurait été sans doute sensiblement différente si l'équipe de France s'était imposée en finale et de ce fait, réaliser un joli doublé. Mais puisque la réalité est toute autre, il s'agit surtout de laisser cet épisode douloureux au placard pour se recentrer sur les objectifs futurs. Car demain, c'est déjà la Coupe du monde avec son lot d'attentes et d'espoirs. L'été a laissé passer les rancœurs, a révélé certaines indiscrétions et mis en lumière ce qui pour nous, supporters, était étranger.

Place désormais au futur et à ces éliminatoires du Mondial où les Bleus rencontreront la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, partiront en Ukraine le 4 et seront opposés à la Finlande trois jours plus tard à Lyon. Pour se faire, Didier Deschamps a amené quatre nouveaux joueurs dans son escarcelle : Moussa Diaby, Aurélien Tchouaméni , Jordan Veretout et Théo Hernandez. À noter qu'Olivier Giroud est le principal absent de cette liste.

Un nouvel élan sans Giroud ?



Lors d'une interview récente accordée à L'Équipe, Didier Deschamps a endossé à lui seul la responsabilité de l'échec tricolore à l'Euro. Après l'annonce de sa liste de joueurs retenus pour les éliminatoires, le sélectionneur de 52 ans a d'emblée assuré lors des questions / réponses avec les journalistes, que c'était « simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 [joueurs] et de la concurrence ». Une façon de rappeler une nouvelle fois, sa ligne de conduite au sujet de ses choix. Mais aussi, de remettre l'église - l'équipe de France - au centre du village. N'en déplaise à Olivier Giroud.

Malgré son choix de rejoindre l'AC Milan cet été où il a notamment marqué un doublé dimanche soir, l'ancien Montpellierain paie sa sortie médiatique avant l'Euro où il s'était plaint de ne pas recevoir de bons ballons. Aussi élevé soit-il dans la hiérarchie des buteurs tricolores, l'avant-centre est pour le moment mis à l'écart pour ces éliminatoires. Pour l'heure, on ne sait pas si cette décision perdurera. Didier Deschamps a fait appel à la nouveauté en défense et au milieu de terrain comme pour lancer un nouveau cycle pour les années à venir.

Deschamps justifie les choix Veretout et Theo Hernandez :