Bleus : Les compositions de France-Pays de Galles

Ce mercredi soir à Nice, l'équipe de France va disputer le premier de ses deux matches de préparation pour le Championnat d'Europe, face au pays de Galles (21h05). Avec l'objectif affirmé par Didier Deschamps de préparer son groupe pour l'entrée en lice dans la compétition face à l'Allemagne, le 15 juin à Munich, le sélectionneur a opéré au changement si attendu :dans un 4-4-2 en losange. Au milieu du terrain, on pourra voir à l’œuvre un trio composé par Corentin Tolisso, Paul Pogba et Adrien Rabiot.. Ce dernier retrouvera quelques visages connus comme ceux d'Hugo Lloris, son coéquipier chez les Spurs de Tottenham, mais également Raphaël Varane et Karim Benzema, ses anciens partenaires au Real Madrid. Avant de songer au tournoi continental, avec des rencontres contre la Suisse, la Turquie puis l’Italie, le pays de Galles voudra sûrement se préparer du mieux possible, dès ce mercredi soir.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Tolisso, Rabiot, Pogba - Griezmann, Mbappé, Benzema.: Ward - Gunter, Rodon, Mepham, Roberts - Wilson, Allen, N. Williams, Morrell - James, Bale.