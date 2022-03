Bleus : Les compositions de France-Côte d'Ivoire

👥 La compo de nos Bleus pour affronter la Côte d'Ivoire 🇨🇮



. Victime jeudi d’une infection ORL, Mbappé sera sur le banc des remplaçants pour ce match amical. Nkunku va honorer sa première sélection sous le maillot des Bleus, tandis que Giroud, comme attendu, honorera lui sa 111ème, 9 mois après sa dernière apparition lors du huitième de finale de l'Euro perdu face à la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.).et a vraisemblablement donné suffisamment de garanties au sélectionneur national. Présent dans les buts, Hugo Lloris verra devant lui un axe à 3 centraux composé de Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Jules Koundé. Au milieu, sans N'Golo Kanté, c'est Aurélien Tchouaméni qui formera le double pivot avec Paul Pogba, tandis que Théo Hernandez et Kingsley Coman occuperont les ailes. Antoine Griezmann sera positionné en numéro 10, en retrait du duo Giroud-Nkunku.En face, la Côte d'Ivoire, entraînée par Patrice Beaumelle, et qui ne disputera pas la Coupe du monde 2022, s'appuiera notamment sur la présence de Sébastien Haller (11 buts avec l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions), celle de Serge Aurier, ou encore celle de Nicolas Pépé, l'attaquant d'Arsenal.: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernandez – Coman, Tchouaméni, Pogba, T. Hernandez – Griezmann – Giroud, Nkunku.: Badra Ali - Aurier, Bailly, Boly, Konan - Kessié, Seri, Sangaré - Pepe, Haller, Zaha.