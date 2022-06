Cinq mois nous séparent du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022. Les Français étaient partis pour aborder ce rendez-vous avec le moral au plus haut, mais les échecs répétitifs enregistrés en Ligue des nations en ce début du mois de juin ont un peu plombé l’ambiance. Un surplus de pression pèse désormais sur leurs épaules et cela concerne également leur sélectionneur Didier Deschamps.

Un coup de pression pour Deschamps



Malgré son immense vécu dans ce rôle et les excellents résultats qu’il a pu obtenir par le passé, le technicien bayonnais n’est pas sûr de continuer dans sa mission si jamais les objectifs ne sont pas atteints au Qatar. Noël Le Graët, le président de la fédération, le lui a clairement fait comprendre : « Il vaut mieux faire des analyses après la Coupe du monde qu’avant… Si on a gagné, on sortira les trombones. Mais si on a perdu, il faudra peut-être discuter », a prévenu le patron de la FFF.



Tout en rappelant à "DD" les attentes qu’il y a pour ce grand évènement, Le Graët a assuré qu’il avait encore pleinement confiance en lui. Il sait aussi que le dernier rassemblement ne s’est pas déroulé dans les meilleures conditions et que les résultats sont peut-être en trompe l’œil.