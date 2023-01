Bleus - Le Graët défendu par ses proches

Pour Noël Le Graët, les prochains jours s'annoncent bouillants. Tandis que le président de la FFF va être auditionné mardi dans le cadre de l'audit sur le fonctionnement au sein de l'instance du football français, il est sous le feu des projecteurs actuellement. En cause ? Sa sortie polémique dimanche soir sur Zinédine Zidane. Présent sur RMC, Le Graët a ainsi parlé de "ZZ" et a eu des mots très forts, craquant en assurant qu'il n'en avait "rien à secouer" de l'avenir du Ballon d'Or 1998.

"Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. (...) Je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps? Personne. Certains ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou qui ont des idées farfelues", a balancé un Le Graët en roue libre et qui a donc assuré n'en avoir "rien à secouer" de ce que fait Zidane.

Les proches de Le Graët le défendent

Forcément, cette sortie a eu des énormes répercussions, avec un Le Graët sous le feu des critiques. Notamment celle de Kylian Mbappé au travers d'un tweet qui a défendu Zinédine Zidane. Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, est aussi sorti de ses gonds et a tancé le président de la FFF. Mais ce dernier a été défendu par son entourage, qui a assuré que la sortie de l'homme fort de la FFF n'avait rien de polémique. La défense a été cependant bancale puisque les proches de Le Graët ont indiqué que cela était une "maladresse d'expression" auprès de L'Equipe. "Le président a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d'Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu'il représente dans l'histoire du football français. En s'exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s'offrent à lui", ont-ils également confié. Pas sûr que cela soit entendu par tout le monde.