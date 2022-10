Le débat n'est pas terminé. Ce mercredi, les joueurs de l'équipe de France, représentés par Hugo Lloris, ont remis à Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), un projet modifié de convention des droits à l'image des internationaux, comme le relate un communiqué transmis à l'AFP. "Les joueurs de l'équipe de France, par le biais de leur capitaine, ont remis ce jour (mercredi) au président de la FFF un projet modifié de convention unissant chaque joueur à sa fédération", peut-on notamment lire dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Une entrée en vigueur après le Mondial ?

Les Bleus souhaiteraient que le nouveau texte entre en vigueur dès le mois de janvier 2023, juste après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) et qu'il revienne également sur "la clarification des droits de la FFF sur l'image collective de l'équipe de France" mais aussi sur le "droit de chaque joueur sur son image individuelle". En plus de cela, le document proposé au président de la FFF ramène la durée de la convention "à deux ans" (alors que l'actuelle est vieille de 12 ans). En septembre dernier, Kylian Mbappé, qui ne devait pas prendre part aux opérations médiatiques du rassemblement, avait fini par le faire même s'il avait déploré que le projet n'avance pas (ce qui avait également été le cas en mars, ndlr). Le jour même, Noël Le Graët avait, en réaction, promis de "réviser" la convention "dans les plus brefs délais".