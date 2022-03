Et si Benjamin Pavard restait finalement à Munich ? Pourtant présent dans la liste des vingt-trois joueurs convoqués jeudi par Didier Deschamps pour affronter la Côte d'Ivoire (le 25 mars) et l'Afrique du Sud (le 29 mars), le défenseur du Bayern Munich pourrait être contraint de louper le rendez-vous. La faute à un test positif au Covid-19, et à la volonté de son club de le ménager.



C'est jeudi, en parallèle de l'annonce faite par son sélectionneur, que Benjamin Pavard a appris sa positivité. Obligé de rester sept jours à l'isolement (sauf s'il venait à réaliser entretemps un test négatif), le champion du monde tricolore n'a donc pas pris part au succès bavarois facilement obtenu samedi face à l'Union Berlin (4-0). Pour autant, il espère pouvoir rejoindre le groupe France ce lundi.

Le Bayern pas chaud

Mais ce n'est pas gagné car L’Équipe rapporte que le Bayern Munich n'est pas enclin à le laisser partir. Même s'il ne devrait pas pour autant s'y opposer, le club bavarois juge que Pavard "aura besoin d'une réathlétisation après cette période de relative inactivité". Quoi qu'il en soit, les choses vont aller vite et si Benjamin Pavard ne peut honorer sa convocation, le staff tricolore se tournera rapidement vers une situation de rechange. Présélectionnés, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont prêts.