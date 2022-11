Didier Deschamps est en train de préparer la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur français fait attention au moindre détail, y compris en ce qui concerne la vie commune du groupe. Ainsi, et avant de s’envoler au Qatar, il n’a pas manqué d’adresser un message d’avertissement à ses troupes sur ce sujet.

Deschamps insiste sur l’unité du groupe

« Ma priorité est l’unité du groupe, a-t-il déclaré dans un entretien à World Soccer Magazine. Avec le monde qui est si connecté aujourd’hui, les choses peuvent dégénérer très rapidement. Avec la moindre phrase ou la moindre photo, nous pouvons nous laisser emporter. »



Deschamps repense certainement à l’épisode de l’Euro 2020 qui avait opposé Olivier Giroud à Kylian Mbappé. Une remarque tactique du premier nommé n’a pas plu au Bondynois et la sélection a trainé cette histoire comme un boulet jusqu’à la fin de la compétition. L’ancien Montpelliérain s’est d’ailleurs fait tirer les oreilles par le coach, et s’est même retrouvé à l’écart de la sélection pendant un moment.



Est-ce que tous les différents ont été aplanis depuis ? Tous les attaquants sont-ils prêts à évoluer ensemble et mettre de côté leurs égos ? Deschamps est certain que oui et il appelle la presse à ne pas chercher la petit bête à chaque fois : « Chacun peut avoir ses propres interprétations. Il peut s’agir de malentendus et tout le monde peut en tirer des conclusions. Mais, dans la plupart des cas, tout ce qui se dit ne reflète pas la réalité. »