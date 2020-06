Bleus : L’ancien attaché de presse pas tendre avec Domenech

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/knysna-2010-jour-sombre-de-l-histoire-du-foot-francais-CNT000001r0xP3.html"][/EMBED]



A l’occasion du dixième anniversaire de « la grève de Knysna », l’un des pires jours de l’histoire du football français, qui avait vu les joueurs de l’équipe de France faire la grève de l’entraînement en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, plusieurs acteurs de cette incroyable journée de juin 2010 se sont exprimés. C’est notamment le cas de François Manardo, qui a été l’attaché de presse des Bleus de 2010 à 2012. L’actuel consultant RMC, qui avait d’ailleurs écrit le livre « Knysna » en 2014, s’est confié au sujet du sélectionneur Raymond Domenech dans les colonnes du Parisien.

"Domenech était méprisé par une grande partie des cadres en 2010"

« A Knysna j’ai réalisé qu’il m’avait manipulé pendant deux ans. Je n’avais pas compris à quel point il a un besoin maladif de vivre dans le conflit. Il provoque en permanence. Et à force d’empiler les gens du milieu qui le détestent, fatalement, au premier pépin, tout allait exploser. J’affirme que depuis qu’il avait manœuvré en coulisses pour conserver son poste en 2008, il était méprisé par une grande partie des cadres en 2010 », explique Manardo. L'Euro 2008, qui avait vu l’équipe de France être éliminée au premier tour après un match nul contre la Roumanie et une défaite contre les Pays-Bas puis contre l’Italie, après laquelle Raymond Domenech avait demandé sa compagne Estelle Denis en mariage, avait en effet été calamiteux. Malgré ce fiasco, le sélectionneur avait conservé son poste (il était sous contrat jusqu’en 2010). S’en est suivie une qualification extrêmement difficile (avec la main de Thierry Henry en barrages contre l’Irlande) pour la Coupe du Monde 2010, et ce Mondial catastrophique. Raymond Domenech a finalement été licencié de la Fédération française de football en septembre 2010, deux mois après la fin de son contrat de sélectionneur de l’équipe de France A.