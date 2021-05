Bleus : La réaction de Benzema après son retour en sélection

Benzema, "fier" de ce retour chez les Bleus



Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm

— Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Karim Benzema n'a eu de cesse de porter le Real Madrid sur ses épaules, ces dernières saisons. Élu meilleur joueur français à l’étranger par l’UNFP, l'attaquant du club merengue a été retenu dans les 26 joueurs de l'équipe de France pour disputer le Championnat d'Europe (du 11 juin au 11 juillet). Il n'avait plus porté le maillot des Bleus depuis le 8 octobre 2015, et le match face à l'Arménie (4-0). Didier Deschamps a d'ailleurs justifié sa décision, au micro de TF1, expliquant qu'il avait pris un certain recul. "On s'est vus. On a discuté longuement., a-t-il indiqué.L'attaquant du Real Madrid, lui, aura donc une opportunité de démontrer son statut lors du tournoi continental. Dans les compétitions majeures (deux Championnats d'Europe, en 2008 et 2012 et une Coupe du monde, en 2014), Benzema n'a pas su garnir son palmarès avec la sélection tricolore, sacrée lors du Mondial de Russie sans lui en 2018. Par le biais d'un message posté sur ses réseaux sociaux, le natif de Lyon a livré sa réaction après ce retour.a-t-il indiqué.