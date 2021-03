L'équipe de France a souffert face à l'Ukraine (1-1), se montrant incapable de faire sauter le verrou adverse malgré du beau monde en attaque. Les Bleus ont donc dû se contenter d'un nul décevant mercredi, pour leur premier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Un résultat analysé avec lucidité par l'attaquant tricolore, Olivier Giroud.

Giroud analyse les manques des Bleus



"En première période, on domine notre sujet, on a une grosse possession de balle, des occasions mais on ne marque pas le deuxième but. En seconde, on continue à attaquer et on se fait surprendre sur une demi-occasion, c'est un peu le but qui fait mal. On aurait pu mettre un peu plus de présence devant le but en deuxième période", a regretté le joueur de Chelsea au micro de la chaîne L'Equipe, lui qui en a profité pour faire son autocritique. "Je suis toujours exigeant avec moi-même, j'aurais voulu aider l'équipe à gagner ce match. On ne va pas se trouver d'excuse, on était un peu sonné d'avoir pris un but comme ça, on se demandait un peu ce qui nous arrivait. C'est frustrant, mais c'est une équipe qui en voulait en face. Il faut aussi reconnaître qu'ils ont fait un très bon match."