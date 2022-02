Bleus : La date de la prochaine liste de Deschamps

Rendez-vous le jeudi 17 mars. Selon la Fédération française de football, c'est à cette date que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, dévoilera la liste des joueurs retenus afin d'affronter la Côte d'Ivoire, le 25 mars à l'Orange Vélodrome de Marseille, puis l'Afrique du Sud, le 29 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq à Lille. La sélection tricolore avait durant un temps songé à un tournoi au Qatar mais, devant la situation sanitaire, l'option de matchs de préparation en France a été retenue, comme expliqué par le Parisien il y a quelques semaines.

Deschamps sera à Stamford Bridge pour Chelsea-Lille

Une semaine après avoir assisté à la victoire du PSG contre le Real Madrid en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions du côté du Parc des Princes (1-0), Didier Deschamps sera présent à Stamford Bridge, ce mardi soir, afin de suivre la rencontre entre Chelsea et Lille (21 heures). Il ne sera pas le seul à observer de très près les joueurs tricolores dans la plus grande des compétitions européennes car son adjoint, Guy Stéphan, sera présent à Madrid mercredi pour regarder l'opposition entre l’Atlético de Madrid et Manchester United, explique la FFF.



Dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations 2022-2023, les joueurs de Didier Deschamps joueront à quatre reprises lors du mois de juin : France-Danemark le 3 juin, Croatie-France le 6, Autriche-France le 10 et enfin, France-Croatie le 13 juin. Pour rappel, le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde - prévue entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022 au Qatar - se déroulera le 1er avril prochain.









