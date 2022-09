Bleus : Kolo Muani ne s’y attendait pas du tout

La Coupe du Monde dans un coin de la tête



En l’espace de seulement quelques semaines, Randal Kolo Muani a découvert un nouveau championnat, la Bundesliga, la Ligue des Champions et l’équipe de France ! Transféré de Nantes à l’Eintracht Francfort, le jeune attaquant a fait ses premiers pas en Allemagne et a déjà fait trembler les filets à deux reprises en neuf sorties. A 23 ans, il a tapé dans l’œil de Didier Deschamps qui l’a convoqué pour affronter l’Autriche et le Danemark en Ligue des Nations.Une convocation à laquelle Kolo Muani ne s’attendait pas du tout. « Je n'ai pas du tout senti venir cette sélection. C'est une belle surprise. Je suis très heureux d'être ici », s’est épanché devant les journalistes l’ancien Canari, lundi après-midi à Clairefontaine. Présent pour le dernier rassemblement avant la liste pour la Coupe du Monde, l’attaquant pense forcément, du coup, à la grande compétition : « Ça va très vite. Mais si je suis ici, c'est que je peux postuler à la Coupe du Monde. Elle est maintenant dans un coin de ma tête. »Comme numéro 9, il y a, surtout, Karim Benzema, blessé et forfait cette fois, et Olivier Giroud, qui est désormais convoqué par Didier Deschamps lorsque le buteur du Real Madrid est « out ». Les autres avant-centres n’ont pas vraiment saisi leur chance dernièrement chez les Bleus. De quoi esquisser de grandes espérances pour le joueur de Francfort ? « Chaque attaquant a eu sa période. L'attaquant a besoin d'être là au niveau confiance. La liste de candidats est longue. Mais j'ai ma place. À moi aussi de continuer de prouver dans mon club », a lancé Randal Kolo Muani qui vit quelque chose de fort en découvrant l’équipe de France A : « C'est plus fort d'être en Bleu, plus puissant que la Ligue des Champions. Là, on a une nation derrière soi. On représente un pays. On a deux étoiles sur le maillot. C'est plus qu'un rêve ! Je veux même kiffer les entraînements en équipe de France ! »