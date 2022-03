Un petit évènement s’est produit ce mardi à Clairefontaine. N’Golo Kanté a quitté le château. Non pas pour cause de blessure mais en raison d’un problème personnel. C’est ce que révèle L’Équipe, en précisant qu’il a eu l’autorisation de Didier Deschamps pour fausser compagnie à ses coéquipiers et qu’il s’agit d’une absence temporaire. Le joueur de Chelsea devrait retrouver le groupe tricolore dans la semaine et participer si tout va bien au match de vendredi contre la Cote d’Ivoire en amical (à 21h15).

Plusieurs absences à l’entrainement des Bleus

Kanté a raté la séance d’entrainement du jour et il n’a pas été le seul dans ce cas. Il en est de même en ce qui concerne Presnel Kimpembe. Victime d’une bronchite, le défenseur parisien ne s’est pas présenté sur le terrain Michel Platini. Les deux gardiens, Hugo Lloris (hanche) et Mike Maignan (tendon d’Achille) étaient aussi absents mais leur participation au duel contre les Eléphants n’est pas non plus remise en cause. Une nouvelle séance d’entrainement est programmée mercredi, avant le départ pour Marseille prévu le lendemain.