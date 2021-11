Les joueurs de l'équipe de France se sont retrouvés ce lundi pour une première séance d'entraînement. Alors qu'ils affronteront samedi le Kazakhstan du côté du stade de France, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les Bleus vont passer cinq jours ensemble pour peaufiner leurs automatismes. Pour Paul Pogba, les choses pourraient être déjà terminées.



Il y a en tout cas eu une sérieuse alerte ce lundi. Unique joueur de champ à jouer balle au pied lors d'échanges avec Benjamin Pavard, le milieu de terrain tricolore a ensuite enchaîné avec une séance de frappes durant laquelle il s'est brusquement arrêté et a commencé de boiter bas. Un tir loupé du joueur de Manchester United qui a donc aussitôt claudiqué et a regagné immédiatement le château de Clairefontaine pour y être soigné, comme l'a indiqué L’Équipe. Il souffrirait de la cuisse droite.



Il faudra donc attendre pour connaitre la nature exacte et l'éventuelle durée de l'indisponibilité du champion du monde 2018. Une mauvaise nouvelle quoi qu'il en soit pour les Bleus.