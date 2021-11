Bleus : Henry sous le charme de Mbappé et Benzema

Désormais consultant pour Prime Video notamment, Thierry Henry garde toujours un œil avisé sur le football français. Ainsi, le champion du monde 98 a notamment confié que Kylian Mbappé et Karim Benzema ne le laissaient pas indifférent. « Un attaquant qui me ressemble ? C'est un peu facile, mais Kylian (Mbappé). On est tous les deux passés par Clairefontaine, originaires de banlieue parisienne, on a commencé à Monaco, la façon de jouer... Je ne me compare pas à lui, je déteste ça, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Quand il est direct, il est impossible à arrêter. Mbappé est un attaquant qui peut jouer partout devant. On ne peut pas le cataloguer. Erling Haaland, si : c'est un avant-centre. J'ai du du mal à comprendre pourquoi on l'a critiqué autant en France. Ce qui s'est passé en début de saison m'a dérangé car il a toujours été professionnel. Soyons heureux d'avoir un joueur hors pair. Il y a aussi Karim (Benzema) », a notamment expliqué Henry.

« Benzema, on le voit taille patron »

« Si ce dernier se bonifie avec l'âge ? Oui, mais ça ne me surprend pas. Il a longtemps joué avec Cristiano Ronaldo. Une fois parti, la balle va vers qui ? Qui prend les penalties ? Le Real Madrid joue désormais à son rythme. En fait, il était tout aussi fort avant mais, comme Karim pense d'abord à l'équipe, il servait Cristiano. Pour moi, ça ne faisait aucun doute qu'il puisse prendre le relais Il s'adapte toujours, a par la suite déclaré Henry, lors d'un entretien au Journal du dimanche (JDD). La situation veut que ça soit lui le patron ? On le voit taille patron. Quelque chose m'avait marqué : alors qu'il avait déjà fait des matchs en pro, il était revenu jouer avec l'équipe de Gambardella de Lyon. Je m'étais dit : ça, c'est le signe d'un grand attaquant. Pour le Ballon d'Or 2021 ? Aucune idée. Soyons chauvins, j'espère que ça peut-être lui (Benzema) ou N'Golo Kanté. »