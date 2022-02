Bleus : Henry sceptique concernant les chances de Savanier

"Il y a des joueurs devant", rappelle Henry

"Faire des passes à Griezmann, Mbappé et Benzema, ça fait rêver"

Après avoir purgé 3 matchs de suspension, Téji Savanier a effectué son retour sur les terrains de Ligue 1 à l'occasion de la défaite de Montpellier contre Lille, samedi (0-1). Plutôt à son avantage lors de ce match, le milieu de terrain et capitaine du club héraultais a relancé le débat sur sa possible présence en équipe de France alors qu'il n'a pas été appelé en sélection tricolore jusqu'ici."DD (Didier Deschamps, ndlr) a tellement d’options, tellement de choix. C’est la richesse du football français.Il reste dans le tempo du jeu, il fait ce qu’il y a à faire. De temps en temps, il faut amuser la galerie, on l’a tous fait mais il respecte le jeu et c’est super important", a valorisé l'ancien coéquipier de Deschamps chez les Bleus. Alors qu'il ne reste plus que quelques mois avant la tenue de la Coupe du monde au Qatar - du 21 novembre au 18 décembre 2022 - les champions du monde en titre disputeront deux matchs amicaux en mars prochain. D'abord contre la Côte d'Ivoire à l'Orange Vélodrome (le 25 mars) puis face à l'Afrique du Sud, le 29 à Lille.Auteur de 5 buts en 19 matchs de Ligue 1 cette saison, Savanier a confié son rêve autour des Bleus, dans un entretien accordé à Amazon Prime Video. "Pour moi, c’est un rêve, mais je reste focalisé sur mon club., a indiqué celui qui a pu disputer les Jeux Olympiques l'été dernier à Tokyo, avec une élimination dès la phase de groupes pour les Bleus.