Il y a bien deux lectures distinctes qui se dégagent pour évaluer les performances de Paul Pogba durant le championnat d'Europe. Joueur le plus inspirant des Bleus avec le ballon, le Mancunien a également pu passer à travers sur les phases sans ballon. Son attitude a aussi pu être pointée du doigt. Évidemment, José Mourinho n'a pas été le dernier sur ce point.

Mourinho taille Pogba, Guy Roux le défend

« Quand j’ai vu la manière dont ils célébraient le troisième but, je n’ai pas aimé, a lancé le Special One sur TalkSport. J’ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la Tour Eiffel ! Ils dansaient d’un côté de l’autre, je ne sais pas ce qu’était cette danse mais ils ont fait différentes danses… mais il restait 20 minutes, le match n’était pas fini ».



Le légendaire Guy Roux n'est pas en phase avec Mourinho sur ce coup. L'ancien coach de l'AJA a tenu des propos très élogieux sur Pogba. « Prenez le France-Allemagne en ouverture de l'Euro. Quand je vois comment Pogba sort son premier ballon, je me dis "Maintenant, pendant une heure et demie, tu ne le quittes pas des yeux, tu vas en avoir plein la vue." Et j'en ai eu plein la vue », a lancé Guy Roux pour Eurosport.