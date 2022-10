Bleus / Giroud : « J'ai mis toutes les chances de mon côté »

Olivier Giroud fera-t-il la Coupe du monde 2022 avec les Bleus ? Alors que Didier Deschamps devrait dévoiler sur TF1 sa liste pour le Qatar d'ici environ un mois, l'attaquant de l'AC Milan espère bien avoir marqué des points lors du rassemblement de septembre. Appelé en l'absence de Karim Benzema, blessé à ce moment-là, le champion du monde 2018 en Russie a en tout cas montré qu'il pouvait s'intégrer dans le collectif français. Reste à savoir quel rôle il pourrait jouer fin novembre s'il venait à être convoqué pour le Mondial. Alors que l'échéance se rapproche à grands pas, Giroud ne préfère pas faire de paris sur le pourcentage de chances qu'il a d'être dans la liste du sélectionneur des Bleus. « Je n'ai pas de pourcentage à donner. J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. J'ai fait le maximum pour y être. J'ai mis toutes les chances de mon côté », a simplement expliqué celui qui compte 49 buts avec les Tricolores.

« Mbappé ? On a été champions du monde ensemble »

« J'ai pris encore beaucoup de plaisir à revenir (en septembre). Je me suis éclaté sur le terrain pour le premier match face à l'Autriche (2-0). Le deuxième au Danemark s'est déroulé dans des circonstances différentes (0-2). (...) On s'est fait bouger. Mais il y avait aussi beaucoup d'absences. Sur le plan global, personnellement, je suis content. (...) Ma relation avec Mbappé ? Les gens interprètent les choses comme ils veulent. Le plus important est de montrer que ça fonctionne bien sur le terrain, a par la suite déclaré Giroud, lors d'un entretien accordé à L'Equipe, avant son retour à Londres pour défier Chelsea en Ligue des champions. Mais je ne pense pas que le coach avait des inquiétudes particulières à ce niveau. On a été champions du monde ensemble. Il y a une relation qui a fait ses preuves. Kylian a dit des choses. Tous les deux, on est des compétiteurs. On veut gagner. Ça me plaît. » Reste à savoir ce qu'en pense "DD".