Bleus : Forfait de Matuidi remplacé par Guendouzi

Je suis malheureusement forfait pour ce rassemblement, mais certain que l’ @equipedefrance ira chercher la qualif. Déjà hâte de revenir pour les prochaines échéances 🔵⚪🔴 ⚪⚫ #GiveItAll pic.twitter.com/bEiZDfLUCm

— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) November 11, 2019

Ndombele, ça devrait aller

Quel visage aura le groupe des Bleus cette semaine à Clairefontaine ? Logiquement, on devrait avoir la réponse depuis que Didier Deschamps a dévoilé sa liste en fin de semaine dernière. Mais ce week-end, il y a eu un peu de casse pour certains. Sorti blessé avec la Juventus contre le Milan AC (1-0), Blaise Matuidi est touché aux côtes comme l’avait soupçonné son entraîneur Maurizio Sarri en conférence de presse."Je suis malheureusement forfait pour ce rassemblement, mais certain que l'équipe de France ira chercher la qualification. Déjà hâte de revenir pour les prochaines échéances", a-t-il écrit. Le milieu de terrain d'Arsenal Mattéo Guendouzi est attendu dans l'après-midi pour le remplacer, après avoir déjà pallié l'absence de Paul Pogba lors du dernier rassemblement.et a été remplacé par Harry Winks à la mi-temps, samedi. L’ancien Lyonnais devrait toutefois garder sa place dans le groupe comme l'a indiqué Didier Deschamps devant la presse : "Ce n'est pas bien méchant et ça devrait aller mieux dans les prochaines 48h", a-t-il assuré. Benjamin Mendy est lui bien présent alors qu’il n’a pas été retenu pour affronter Liverpool (3-1) dimanche, ayant ressenti une fatigue musculaire après la rencontre face à l’Atalanta (1-1) mercredi en Ligue des Champions. Enfin, selon le quotidien, Kylian Mbappé « ne ressent plus aucune douleur et se sent à 100% ». L’attaquant du Paris Saint-Germain n’était pas dans le groupe du déplacement à Brest (1-2) samedi mais postule donc pour une place dans le onze pour affronter la Moldavie jeudi, en qualifications pour l’Euro 2020.