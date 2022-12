Didier Deschamps n'a pas que des admirateurs. Le sélectionneur de l'équipe de France a beau avoir hissé les Bleus en finale du Mondial, il s'est attiré les foudres de Florian Maurice. Le directeur technique du Stade Rennais n'a pas compris le choix de Didier Deschamps de se passer d'un attaquant breton tel que Martin Terrier. Auteur de 8 buts cette année, Terrier en avait inscrit 21 la saison passée et avait été sélectionné dans l'équipe-type du championnat. Maurice n'a donc pas compris pourquoi Deschamps ne l'a pas choisi et il a exprimé ses critiques envers le sélectionneur des Bleus dans une interview pour L'Equipe.

Deschamps critiqué

"Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. (...) Je n'ai jamais reçu d'appel : ‘Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud) ?’ Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave. Kolo Muani par exemple : très bien, c'est un très bon joueur, pas de problème, poursuit Maurice. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, OK. Peut-être qu'il (Deschamps) n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là, il faut s'interroger. Profondément. Il a été top Kolo Muani, il a réussi une entrée exceptionnelle. Je ne critique pas le niveau du joueur, c'est un super joueur. Mais j'avais entendu : oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe ! Martin Terrier a joué les trois (C1, C3, C4), donc il faut quoi ?", a exprimé Maurice, très mécontent du choix de Deschamps de ne pas prendre un Terrier en grande forme au Mondial.