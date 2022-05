Bleus : Fekir y croit toujours

Nabil Fekir ne pouvait rêver d'un meilleur théâtre pour conclure sa saison. Ce vendredi soir, pour le compte de l'ultime journée de Liga, le Bétis Séville se mesurera au Real Madrid de Karim Benzema sur la pelouse du Bernabeu (21 heures). "Ce qu’il fait est top. Il montre qu’il fait encore partie des grands joueurs. C'est un exemple pour moi et pour tous les joueurs", a jugé l'ancien élément de l'OL dans un entretien accordé à So Foot, estimant que le capitaine du Real avait de quoi "postuler" pour un sacre au prochain Ballon d'Or.

"Quand tu joues au haut niveau, la sélection est un objectif"

La saison du Bétis, elle, est une réussite, même si il s'en est fallu d'un rien pour rejoindre la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Manuel Pellegrini pointent à la 5ème position du classement et ont obtenu une Coupe du Roi (remportée face à Valence en avril dernier). "C’était un succès spécial pour les supporters, qui attendaient ça depuis 17 ans. On a eu la chance de pouvoir leur offrir ça. Voir la joie des gens, les larmes de bonheur de certains, c’était incroyable. J’avais l’impression que c’était plus qu’une Copa Del Rey", a analysé le numéro 10 du Bétis.





Prolongé jusqu'en 2026 avec le Bétis, Fekir a estimé être très heureux en Andalousie, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Pour autant, il a toujours les Bleus dans un coin de la tête, même si sa dernière sélection remonte au 8 septembre 2020, lors d'un match de Ligue des nations face à la Croatie (4-2). "Bien sûr (il y croit), toujours. Et c’est normal. Quand tu joues au haut niveau, la sélection est un objectif", a-t-il assuré, étant à la "disposition" du sélectionneur national, Didier Deschamps.