Bleus : Fékir remplace Aouar

La mauvaise nouvelle est tombée vendredi en fin de journée. Houssem Aouar a été contrôlé positif au coronavirus et été placé en quatorzaine par son club, l’Olympique Lyonnais. Le talentueux milieu de terrain a donc été contraint de déclarer forfait pour le match de l’OL contre Dijon, première rencontre de la 2eme journée de Ligue 1. La mort dans l’âme, Aouar a également dû renoncer à l’équipe de France, lui qui venait d’être appelé jeudi par le sélectionneur national Didier Deschamps.

24 sélections et 2 buts pour Fekir

C’est la deuxième fois que les débuts de l’ancien membre des Espoirs sont repoussés chez A. Appelé l’an passé pour la première fois par Deschamps en septembre, Aouar avait été sélectionné afin de suppléer Paul Pogba, mais il avait dû déclarer forfait à son tour en raison d’une blessure aux adducteurs contre Bordeaux. Le jeune joueur lyonnais forfait une deuxième fois en cette fin août, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Nabil Fekir pour le remplacer, vendredi soir.



L’ancien Lyonnais et actuel joueur du Betis Séville affiche 24 sélections et 2 buts. Sacré champion du monde en 2018, Nabil Fekir avait pris part au dernier match en date des Bleus. C’était le 17 novembre 2019 en Albanie. Lors d’une rencontre remportée par les Bleus (2-0), Fekir était entré en jeu à la 85eme minute en lieu et place de Wissam Ben Yedder. Dans le cadre de la Ligue des nations, l’équipe de France doit affronter le Suède à Solna, le vendredi 5 septembre, puis la Croatie au Stade de France, le mardi 8 septembre.