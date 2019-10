Faut-il y voir la conséquence de son été agité, marqué par son transfert au Barça ? Toujours est-il qu’Antoine Griezmann vit un début de saison pour le moins compliqué. Avec son nouveau club en premier lieu, le Français ayant rarement été à son avantage malgré des statistiques somme toute honorables (3 buts et 4 passes décisives en 9 matches). Ernesto Valverde n’a d’ailleurs pas hésité à le laisser sur le banc lors du récent choc face à Séville (4-0), lui préférant un Ousmane Dembélé autrement plus incisif.

Mais il n’y a pas qu’avec le Barça qu’Antoine Griezmann éprouve des difficultés. Il en est de même avec l’équipe de France. Tout du moins devant le but. Car lundi, face à la Turquie, le Mâconnais a sans doute été le Tricolore le plus en vue. Particulièrement disponible, juste techniquement, l’ancien Madrilène a été le plus entreprenant et le plus dangereux. Mais malgré plusieurs occasions nettes, notamment en première période, le Français n’a jamais trouvé la faille, se heurtant le plus souvent à un Günok inspiré. De quoi prolonger sa disette avec les Bleus...

Plus de six matches sans but...

Car ce nouveau match sans but aidant, Antoine Griezmann en est effet désormais à 587 minutes sans marquer, soit l’équivalent de plus de six matches pleins. Jamais le champion du monde tricolore n’était resté aussi longtemps sans faire trembler les filets adverses. A l’issue de la rencontre, il affichait d’ailleurs sa tête des mauvais jours. A tel point que Didier Deschamps s’est longuement entretenu avec lui sur la pelouse pour le réconforter. En vain au vu de son coup de gueule contre ses coéquipiers de la défense, trop laxistes à son goût.



Auteur de 29 buts en 76 sélections, Antoine Griezmann n’en reste pas moins paradoxalement le joueur le plus décisif en équipe de France en 2019. Depuis le début de l’année, il affiche en effet 3 buts et 7 passes décisives et est donc directement impliqué sur 10 buts. Un record parmi les joueurs tricolores...



Griezmann : "L'un de nos meilleurs matchs"