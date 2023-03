Selon les informations diffusées par Nice-Matin et confirmées par RMC Sport, les deux joueurs de l'OGC Nice, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, ont reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Si le fils de Lilian Thuram avait d'ores et déjà été pré-sélectionné par Didier Deschamps avant la dernière Coupe du monde au Qatar, ce sera une première pour son coéquipier.

Tous deux performants avec l'OGC Nice, particulièrement depuis l'arrivée de Didier Digard à son poste, le défenseur et le milieu de terrain pourraient donc prendre part au prochain rendez-vous des Bleus alors que la liste officielle de Didier Deschamps doit paraître le jeudi 16 mars. L'Equipe de France sera réunie dès le 24 mars mars pour les éliminatoires à l'Euro 2024. Pour leur premier match, les tricolores accueilleront les Pays-Bas avant de se rendre en Irlande trois jours plus tard.