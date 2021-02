Encore un coup dur pour Corentin Tolisso puisque l'international tricolore s'est blessé ce jeudi lors d'un entraînement avec son équipe du Bayern Munich. Touché à la cuisse gauche, l'ancien lyonnais est passé sur le billard ce vendredi, et devrait en être quitte pour un minimum de trois mois d'absence. Corentin Tolisso a très certainement dit adieu au prochain Euro avec les Bleus.



Sur le site de la Fédération française de football, le sélectionneur national Didier Deschamps a réagi à la nouvelle : "La blessure de Corentin m'attriste. Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser. Il est encore trop tôt pour se prononcer de façon définitive sur la durée de son indisponibilité. Ce dont je suis sûr, connaissant sa grande force de caractère, c'est qu'on le reverra à son meilleur niveau. Je suis certain qu'il va tout mettre en œuvre pour."

Un très mince espoir

Didier Deschamps ne ferme donc pas totalement la porte à un éventuel retour dans les temps de la part de Corentin Tolisso. Mais l'ouverture semble cependant bien mince pour le Munichois. La France disputera son premier match de l'Euro le 15 juin prochain, face à l'Allemagne. Un rencontre qui se disputera à l'Allianz Arena de Munich, dans le stade du Bayern de Corentin Tolisso.