Bleus - Deschamps : "Giroud répond toujours présent"

Great night at Sevilla with the 1st place of the group, another clean sheet and 4 goals ⚽️⚽️⚽️⚽️ 🙏🏼#ChelseaFC #Blues pic.twitter.com/BvfW5Vxzds

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) December 2, 2020

"Kylian est toujours un joueur qui fait des différences"

Titularisé par Frank Lampard lors de la rencontre entre le FC Séville et Chelsea, mercredi soir en Ligue des Champions, Olivier Giroud a rendu une copie incroyable en réalisant un quadruplé face à l'équipe dirigée par Julen Lopetegui (0-4). Cela lui a bien évidemment valu les félicitations de son coach, qui a mis en avant son professionnalisme."Ca expliqué le coach des Blues.En marge du tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations (et l'affiche entre la France et la Belgique en demi-finale), Didier Deschamps a lui aussi exprimé son sentiment. Et il a été très heureux de voir Giroud dans cette forme, vu son statut de remplaçant à Chelsea. "Olivier a eu déjà l'immense plaisir de débuter un match, ça ne lui arrive pas souvent. Même si en rentrant, il marque des buts importants. Marquer un quadruplé en Ligue des Champions, ça n'arrive pas tous les jours. Ce sont de très beaux buts, différents, ce qui prouve que malgré les difficultés rencontrées, il a un gros mental, du caractère, il répond toujours présent. Il est obligé de se battre un peu contre tout le monde, à l'excès certainement. Mais ça me fait plaisir pour lui. Tant mieux pour lui et son club", a jugé le sélectionneur national.Le cas de Kylian Mbappé a été évoqué par Deschamps. Le natif de Bondy, impliqué sur deux des trois buts du PSG à Manchester United, mercredi soir (1-3) n'a plus marqué en Ligue des Champions depuis le 11 décembre 2019, contre Galatasaray. De quoi s'inquiéter ? Deschamps a répondu : "Kylian est toujours un joueur qui fait des différences. Évidemment il a besoin de marquer, ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué (en Ligue des Champions). Cela arrive, tous les attaquants de haut niveau peuvent connaître une période où ils ont un peu moins de réussite et d'efficacité. Je ne suis pas là à me poser des questions ou à avoir des inquiétudes par rapport à Kylian. Il a envie d'arrêter cette série évidemment mais cela ne l'empêche pas de faire des choses décisives pour son club."