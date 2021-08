Bleus : Deschamps évoque l'absence de Giroud et le futur de Mbappé

Ce jeudi plus tôt dans la journée, Didier Deschamps a officialisé la liste des 23 joueurs retenus afin de de disputer les trois matchs qualificatifs pour la coupe du monde 2022 en septembre : le 1er contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, le 4 septembre face à l'Ukraine à Kiev et le 7 septembre contre la Finlande à Lyon. Cadre de la sélection tricolore depuis quelques saisons, Olivier Giroud, le nouvel attaquant de l'AC Milan, n'a pas été appelé avec les Bleus et le sélectionneur a justifié sa décision en conférence de presse.

"C'est un choix sportif du moment" pour Giroud

"Je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soit. Olivier est toujours disponible, sa situation a changé, il a retrouvé du temps de jeu à Milan, c'est un choix sportif du moment. Il y a de la concurrence, Martial fait son retour. C'est mon choix aujourd'hui, à Olivier de continuer à être performant", a commenté le natif de Bayonne. Auteur de 46 buts avec l'équipe de France en 110 sélections, Giroud talonne Thierry Henry et ses 51 unités dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la France. Sous la direction de Deschamps, l'ancien avant-centre de Chelsea a participé à toutes les compétitions majeures : les Coupes du monde 2014 et 2018 ainsi que les Championnats d'Europe 2016 et 2020.





Un autre cas évoqué par le champion du monde 1998 a été celui de Kylian Mbappé. D'ici au 31 août prochain, l'attaquant pourrait être amené à quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid, qui a formulé mardi soir une offre de 160 millions d'euros au club de la capitale et celle-ci a été refusée. Alors que le futur du natif de Bondy est incertain, Deschamps a livré son sentiment sur cette situation, pas forcément la plus agréable dans le contexte des matchs des Bleus.

"Je ne peux pas répondre à sa place. Il vaut mieux lui poser la question, je n’ai pas les tenants et les aboutissants. La fermeture du mercato, c’est mardi soir. Ça coïncide avec une veille de match pour nous (le 1er septembre contre la Bosnie). Est-ce que c’est l’idéal? Évidemment, non. Kylian, comme d’autres joueurs peuvent être dans le cas de figure où ils sont amenés à devoir changer de club. Je ferai en sorte d’être conciliant dans la mesure du possible, puisqu’il en va de leur avenir", a expliqué le sélectionneur national.