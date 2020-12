Bleus : Deschamps dresse le bilan de l'année 2020

Didier Deschamps a de quoi être comblé par l'année 2020 réalisée par ses joueurs en équipe de France. Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des nations, en octobre prochain en Italie, la sélection tricolore retrouvera la Belgique, en demi-finale du tournoi (le 7). Un adversaire affronté par le passé lors du mondial 2018 en Russie (victoire 1-0 des Bleus en demi-finale). Songeant à ce nouvel affrontement, Deschamps a reconnu comprendre la frustration des coéquipiers d'Eden Hazard, après le revers en coupe du monde. "Sans faire offense à l’Espagne et l’Italie, les deux autres demi-finalistes, on tombe sur l’équipe la plus performante puisqu’elle est actuellement première au classement FIFA. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finales de la Coupe du monde. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd’hui, je peux comprendre leur déception. On va se retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si évidemment elle n’aura pas la même importance. On a d’autres rendez-vous très importants avant mais avoir dans notre agenda ce Final 4 au mois d’octobre, quand on est compétiteur, c’est plutôt agréable."

"Depuis 2018, l’Équipe de France est restée très compétitive"



Pour le natif de Bayonne, l'année écoulée a pu démontrer qu'il avait à sa disposition un groupe d'un niveau général élevé. "Depuis la Coupe du monde 2018, même s’il y a un noyau dur, je n’ai jamais aligné jamais la même équipe mais l’Équipe de France est restée très compétitive. Avec ses résultats, elle a confirmé qu’elle faisait partie des meilleures nations au monde. Cela ne veut pas dire que cela nous donne des assurances, il ne faut pas tomber dans l’euphorie. Avec mon staff, je reste vigilant", a certifié Deschamps, valorisant la mentalité des joueurs présents : "Il y a un état d’esprit de compétiteurs et un cadre de vie où ils prennent du plaisir à être ensemble et mon staff aussi d’ailleurs. Après, la seule vérité est celle du terrain. Elle leur donne raison. Si elle leur donne raison, elle me donne raison aussi."