Bleus - Deschamps : "C’était le moment" pour Clauss et Nkunku

Benzema, "un niveau d'excellence" mérité

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dû effectuer des choix, comme sa fonction le demande. Alors, il a pour la première fois appelé Jonathan Clauss, le latéral du RC Lens, et Christopher Nkunku, l'attaquant du RB Leipzig. Des choix qui répondent à une logique précise comme l'a dévoilé le sélectionneur national en conférence de presse. "Ce sont deux joueurs performants avec leur club. Ils auraient pu être appelés avant. C’est une période où on a deux matchs amicaux avant des échéances plus importantes qui nous attendent avec la Ligue des Nations en juin et septembre puis la Coupe du monde en décembre., a glissé le patron des Bleus, rappelant le critère essentiel à ses yeux : "les performances qu’ils réalisent en comparaison avec la concurrence qu’ils peuvent avoir à leur poste."Afin de se mesurer à la Côte d'Ivoire, le vendredi 25 mars à Marseille, puis l'Afrique du Sud, le 29 à Lille, Deschamps s'est de nouveau passé d'Olivier Giroud, qui performe au sein de l'AC Milan cette saison avec 8 buts marqués et 2 passes décisives délivrées sous le maillot du leader de Serie A. Cette décision a été justifiée par le sélectionneur, qui a valorisé les performances de celui qui n'a plus été appelé chez les Bleus depuis l'Euro. "Olivier Giroud ? Ça se passe bien à l'AC Milan. Il marque des buts importants, je suis content pour lui et tant mieux pour son club.Précisant qu'il avait "23 cases à remplir", et que ses choix n'étaient pas "figés", il a également évoqué l'absence de Kurt Zouma. Le défenseur de West Ham s'est retrouvé dans une vraie tempête médiatique après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de maltraiter son chat. "J, a notamment commenté Deschamps.Il a également livré son regard sur les performances récentes de Karim Benzema, qui est devenu le meilleur buteur Français de l'histoire avec son doublé contre Majorque lundi soir, et compte désormais 413 réalisations, clubs et sélection confondus, devant les 411 de Thierry Henry. "Ce que Karim a réalisé lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions (contre le PSG, 3-1, 1-0 à l'aller) change tout.. Kylian (Mbappé) a marqué aussi. Karim a un petit souci mais ça ne devrait pas être grave. C’est lié à l’enchaînement des matchs, j’espère que tout se passera bien même s’il y a la possibilité de gérer un peu lors de ce rassemblement", a confié le sélectionneur des Bleus.