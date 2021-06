"Unis comme jamais"





























Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par Believe (@o.dembele7)





Ousmane Dembélé sera éloigné des terrains plusieurs mois suite à une blessure au genou. Une tuile pour l'attaquant du Barça, forfait pour le reste de cet Euro et soutenu par ses amis en sélection, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Touché par ces marques d'affection, l'ailier a tenu, à son tour, à adresser un petit message« Il est temps pour moi de quitter l’équipe de France, a-t-il écrit sur son compte Instagram.. Les épreuves me font grandir. Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. On le sait tous ! »Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J’ai confiance en nous, j’ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien ! », a conclu Ousmane Dembélé.