Le retour de Karim Benzema en équipe de France soulève certains points que Raymond Domenech n'a pas manqué de citer. Parmi ces points, la fameuse controverse sur la Marseillaise, que l'attaquant du Real Madrid ne chantait pas à l'époque où il évoluait sous le drapeau tricolore, avant son hiatus en 2015. Dans le documentaire de Canal+ intitulé "Le K Benzema", le natif de Bron s'explique enfin à ce sujet.

Benzema met les choses au clair pour la Marseillaise

"Faut la chanter si t'as envie de la chanter. C'est tout. Si on m'avait dit que c'était obligatoire de chanter La Marseillaise à mon arrivée en équipe de France, je l'aurais chantée. Mais du moment qu'on me dit que ce n'est pas obligatoire, je ne la chante pas, voilà", a confié Benzema en 2017 dans cet entretien à la chaîne cryptée. Son ancien agent, toujours très proche de lui, est venu à sa rescousse. "Ce n'est pas un gage de patriotisme, la Marseillaise. Le gage de patriotisme, c'est d'être un bon citoyen (...) C'est de porter un maillot, fièrement et d'essayer de faire gagner son équipe". Ancien coéquipier de Benzema, Yoann Gourcuff se souvient de cet épisode, apportant son soutien à KB9 : "On nous l'a conseillé, ce n'était pas obligatoire. Ça a pris beaucoup d'ampleur. On ne peut pas juger un joueur sur ça, c'est personnel".