Bleus : Avec Giroud, Dembélé, et trois nouveaux

September 15, 2022 14:50 Pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde, Didier Deschamps a rappelé Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, et sélectionné pour la première fois Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani.