Bleuets : Une liste avec Gusto et Cherki

Sylvain Ripoll a également dévoilé la liste des Espoirs pour affronter l’Ukraine (08/10) et la Serbie (12/10) ! 🇫🇷💪 pic.twitter.com/x0KYQsl7cI

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2021

La liste des Bleuets :

Sylvain Ripoll a pris la décision d'innover. Deuxième de son groupe dans l'optique des qualifications pour l'Euro 2023 derrière l'Ukraine, la France disputera deux matchs dans les éliminatoires en octobre. D'abord face à cette même Ukraine, le 8 à Brest, puis en Serbie, le 12. Dans la liste des joueurs retenus, plusieurs éléments ont été appelés pour la première fois chez les Espoirs :. Pour le reste, la liste demeure assez classique avec les présences de certains joueurs connus de cette sélection : Illan Meslier, le portier de Leeds, Maxence Caqueret, le milieu de terrain de l'OL, ou encore Amine Gouiri, attaquant des Aiglons de Nice.En outre,. Didier Deschamps avait justifié son absence, un peu plus tôt dans la journée en conférence de presse. "Eduardo sort d’une période plutôt difficile et compliquée. Le fait d’arriver au Real Madrid, où il a connu des entrées en cours de match puis des titularisations, montre qu’il est sur la bonne voie. En termes de potentiel par rapport à ce qu’il avait réalisé avec nous, cela laissait envisager des jours heureux. Il fait partie des joueurs qui ont un rôle à jouer dans un avenir plus ou moins proche en Équipe de France A."Les débuts des Espoirs dans les éliminatoires ont été contrastés. En deux rencontres disputées jusqu'alors, les joueurs dirigés par Sylvain Ripoll ont enchaîné un large succès contre la Macédoine du Nord (3-0), et un match nul inquiétant face aux Îles Féroé (1-1).: Bajic (Saint-Etienne), Dietsch (Seraing), Meslier (Leeds).: Badé (Rennes), B. Badiashile (Monaco), Bard (Nice), Gusto (OL), P. Kalulu (Milan), Saliba (OM), Truffert (Rennes).: Beka Beka (Lokomotiv Moscou), Camavinga (Real Madrid), Caqueret (OL), Chotard (Montpellier), S. Diop (Monaco), Le Fée (Lorient), K. Thuram (Nice).: A. Adli (Bayer Leverkusen), Antiste (La Spezia), Cherki (OL), Cho (Angers), Gouiri (Nice), Kalimuendo (Lens).