Bleuets - Tchouaméni : «Sur le papier ça laisse rêveur»

L'équipe de France Espoirs est en pleine préparation pour la phase finale du Championnat d'Europe des moins de 21 ans et son quart de finale contre les Pays-Bas, prévu le 31 mai prochain à Budapest. Si d'aventure l'équipe dirigée par Sylvain Ripoll parvenait à passer ce tour, il faudrait ensuite se mesurer au vainqueur du quart Danemark - Allemagne en demi-finale de la compétition, avant une finale programmée pour le 6 juin prochain, en Slovénie. Ce jeudi en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a mis en exergue la qualité présente dans le groupe tricolore, composé de nombreux joueurs d'un talent indiscutable.



« On a des joueurs talentueux au milieu de terrain mais aussi sur toutes les lignes. Il faut qu'on arrive à créer la plus belle alchimie possible pour être performant sur le terrain. Mais en effet, sur le papier ça laisse rêveur. Forcément il n'y a pas de hiérarchie établie, il y a une concurrence qui est là mais qui est saine. On veut tous jouer, bien sûr, mais ça se passe très bien entre nous, on montre tous nos qualités et ce sera au coach de faire son choix» , a expliqué le milieu de terrain des Bleuets et de l'AS Monaco.

La défaite de Man Utd en Ligue Europa, un regret pour Tchouaméni

Il a également exprimé ses regrets après la défaite de Manchester United en finale de la Ligue Europa face à Villarreal (1-1, 10-11 aux t.a.b.) car un succès des Red Devils aurait permis à l'AS Monaco d'être qualifiée directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. «Honnêtement, j'étais dégoûté quand j'ai vu le match hier soir... Il y avait 1-1, je me suis dit allez, ils vont le faire, et ils ont perdu aux tirs au but. Le travail aurait été plus facile pour nous, mais on est des compétiteurs, on doit faire le tour préliminaire et les barrages. Si on mérite d'y aller, on ira en Ligue des Champions. Si on ne mérite pas, ce sera la Ligue Europa. Mais on accueille ce défi avec beaucoup d'excitation», a-t-il assuré.