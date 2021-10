Bleuets : Saliba veut continuer sur la même dynamique

Pour l'équipe de France Espoirs, le rebond après le couac contre les îles Féroé (1-1, en septembre dernier) a été bon. Vendredi face à l'Ukraine, la sélection dirigée par Sylvain Ripoll s'est largement imposée lors de la troisième journée des éliminatoires à l'Euro 2023 (5-0), face à un opposant réduit à dix dès la 26ème minute.

Ce faisant, les Bleuets se sont même hissés en tête du groupe H, avec un point de plus que la sélection ukrainienne, 2 de plus que les îles Féroé et 3 unités d'avance par rapport à la Serbie. Justement, mardi à Belgrade, la France sera attendue face à cette sélection, avec l'ambition de faire fructifier le bon résultat obtenu contre l'Ukraine.

VICTOIRE !! 🔥

Large domination des Bleuets qui s’imposent 5-0 face à l’Ukraine 🙌 #FRAUKR



🔜 Prochain match mardi en Serbie pic.twitter.com/DuiGYLTPBn

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 8, 2021

Le désir de confirmer contre la Serbie



Capitaine lors du succès des Bleuets à Brest vendredi, William Saliba s'est présenté en conférence de presse, ce lundi. "Lors de ces qualifications pour l'Euro, il n'y a pas de match facile. On a compris et on a très bien répondu contre l'Ukraine. On savait que c'était une bonne équipe. On les a bien respectés, on a bien attaqué et bien défendu. Même avant leur carton rouge, on les pressait, on a continué ensuite et c'est une belle victoire, on a été sérieux. On avait l'intention de gagner chez nous, c'est chose faite. Maintenant, il faut continuer contre la Serbie", a glissé le défenseur central.

L'OM, un choix idéal pour Saliba

Sondé sur son début de saison sous les couleurs de l'OM, celui qui a été titularisé à 7 reprises en Ligue 1 sous la direction de Jorge Sampaoli s'est montré convaincu de son choix de carrière. "On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matchs n'ont pas été positifs avec deux défaites en L1 (face à Lens et Lille, ndlr). On va revenir pour essayer de gagner. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça", a expliqué le joueur, qui a été prêté sans option d'achat pour une saison par Arsenal.