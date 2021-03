Bleuets : Ripoll valorise le potentiel du groupe avant l'Euro

"J'espère que ce potentiel parlera rapidement sur le terrain"

Dans l'optique de la phase de groupes de l'Euro Espoirs qui se déroulera du 24 au 31 mars, Sylvain Ripoll a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour la compétition . Les Bleuets seront opposés au Danemark (25 mars), puis à la Russie (le 28) et l'Islande (le 31) dans le groupe C. En conférence de presse, Ripoll a expliqué les motifs de certains de ses choix, mettant en exergue la qualité de son effectif. Il s'est penché sur les cas d'Houssem Aouar - le milieu de terrain de l'OL, et Jules Koundé, le défenseur central du FC Séville, notamment."La nouveauté, c'est qu'on avait à donner notre liste avant celle des A (qui sera dévoilée ce jeudi par Didier Deschamps, ndlr), ce qui n'est jamais le cas. Le règlement nous y obligeait, et il y a eu beaucoup d'échanges avec le staff des A, sachant que les priorités restent les mêmes.Certains le font plus vite que d'autres", a indiqué le sélectionneur des Bleuets.Expliquant avoir raisonné à court terme en raison du format de la compétition (la phase de poules puis la phase finale à partir du 31 mai, ndlr), Ripoll aspire rapidement être à la hauteur. "C'est normal qu'on soit ambitieux mais on doit d'abord passer ce groupe très dense, avec des équipes très homogènes., a commenté le sélectionneur.